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Невероятный зануда
Христианская притча   
22 Августа 2019 г.
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kyngyrda

Один пожилой набожный человек молился пять раз в день, тогда как его делового партнёра ни разу не видели в церкви. В день своего восьмидесятилетия старик обратился к Богу с молитвой:

— О Господи! С самого детства я ни единого дня не пропустил без утреннего визита в церковь; я молился пять раз в день. Ни одного поступка, ни одного решения, важного или пустякового, я не совершил без упоминания имени Твоего. Сейчас, когда я постарел, я стал совершать в два раза больше благочестивых дел и молиться Тебе беспрестанно, денно и нощно. Но при этом остался таким же бедным, как церковная мышь. Посмотри же на моего делового партнёра. Он пьёт, играет в азартные игры и, несмотря на почтенный возраст, проводит время в компании девиц сомнительного поведения, и при этом ещё купается в роскоши! Не думаю, что хотя бы одна молитва слетела с его губ. Господи, я не прошу Тебя наказать его, это было бы не по-христиански. Но, пожалуйста, ответь мне: за что, за что, за что ты уготовил мне такую печальную участь, а его наградил богатством?

— За то, — ответил Бог, — что ты такой невероятный зануда!

Источник: pritchi.ru

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