Недоступная Принцесса

Некогда один принц услышал о юной прекрасной принцессе из далёкой страны. Он решил завоевать её сердце и с небольшой свитой отправился в путь. Вскоре его встретило огромное войско принцессы. Военачальник объявил принцу, что если он хочет увидеть принцессу, то должен сразиться с ним. В трудной схватке принц поверг противника наземь, и тот взмолился о пощаде, пообещав, что подчинится ему со всем войском, только пусть он возвращается домой. Но принц отклонил предложение, заявив, что ему нужно увидеться с самой принцессой. Он отпустил военачальника, и войско пропустило его вместе со свитой.

Вскоре показался замок принцессы. Навстречу принцу вышли министры и придворные с богатыми дарами. Они предложили ему различные сокровища, если он согласится повернуть назад. Но принц настаивал на том, чтобы его пропустили к принцессе.

Когда принц и принцесса, наконец, встретились, они полюбили друг друга. Принцесса согласилась последовать за принцем в его страну. Вслед за ними отправилось всё войско во главе с военачальником, все министры и придворные с богатствами принцессы.

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его и это всё приложится вам.» (Мф. 6:33).

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Источник: pritchi.ru

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