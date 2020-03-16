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Жил в одной деревне крестьянин. Такой он был человек, что если у соседа дом горит, он скажет:
— А я при чём? О чужих делах даже небо не заботится! Это не моё дело.
Так и прозвали его «Не-моё-дело».
Однажды Не-моё-дело купил в городе мешок соевых бобов. Взвалил он его на плечо и понёс домой. А того и не заметил, что в мешке была дыра. Вот он идёт, а бобы один за другим сыплются на землю. Вскоре с ним поравнялся сосед, который тоже возвращался с базара. Посмотрел он, как бобы из мешка сыплются, и спросил Не-моё-дело:
— Если у другого случилась беда, сказать ему или не сказать?
— Чужие дела никого не касаются, — проворчал Не-моё-дело.
Сосед замолчал. Прошли ещё немного. Бобы всё сыплются и сыплются. Мешок наполовину опустел. Сосед опять спрашивает:
— Ну, а если можно помочь чужой беде, тогда как?
— Да никак! — отвечает Не-моё-дело. — Тебе-то какая от этого выгода? Никогда не путайся в чужие дела.
Дошли до деревни. Тут только заметил Не-моё-дело что почти все бобы высыпались из мешка. Очень он рассердился.
— Что же ты, черепаший сын, не сказал мне ничего?
Сосед отвечает:
— Так ведь ты, Не-моё-дело, сам мне сказал, что это не моё дело!
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