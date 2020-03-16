Жил в одной деревне крестьянин. Такой он был человек, что если у соседа дом горит, он скажет:

— А я при чём? О чужих делах даже небо не заботится! Это не моё дело.

Так и прозвали его «Не-моё-дело».

Однажды Не-моё-дело купил в городе мешок соевых бобов. Взвалил он его на плечо и понёс домой. А того и не заметил, что в мешке была дыра. Вот он идёт, а бобы один за другим сыплются на землю. Вскоре с ним поравнялся сосед, который тоже возвращался с базара. Посмотрел он, как бобы из мешка сыплются, и спросил Не-моё-дело:

— Если у другого случилась беда, сказать ему или не сказать?

— Чужие дела никого не касаются, — проворчал Не-моё-дело.

Сосед замолчал. Прошли ещё немного. Бобы всё сыплются и сыплются. Мешок наполовину опустел. Сосед опять спрашивает:

— Ну, а если можно помочь чужой беде, тогда как?

— Да никак! — отвечает Не-моё-дело. — Тебе-то какая от этого выгода? Никогда не путайся в чужие дела.

Дошли до деревни. Тут только заметил Не-моё-дело что почти все бобы высыпались из мешка. Очень он рассердился.

— Что же ты, черепаший сын, не сказал мне ничего?

Сосед отвечает:

— Так ведь ты, Не-моё-дело, сам мне сказал, что это не моё дело!

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Источник: pritchi.ru

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