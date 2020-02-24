Ленивый мастер

У одного человека к большой его радости родился сын. И он решил купить младенцу колыбель. Он отправился к плотнику, дал ему риал и сказал:

— Сделай для моего сына колыбель.

Плотник ответил:

— Хорошо, приходи в будущую пятницу и бери её.

Дело было в четверг, значит, заказчику нужно было явиться через восемь дней. В пятницу он пришёл к мастеру:

— Давай колыбель.

— Ещё не готова, — ответил тот.

Так плотник тянул и медлил, пока ребёнок не стал ходить, потом вырос большим, потом женился, и родился у него сын. Молодой отец сказал старику:

— Хочу купить сыну колыбель.

— Пойди к такому-то плотнику, — ответил тот, — вот уже двадцать лет прошло, как я заказал ему колыбель. Получи её.

Сын отправился к плотнику:

— Давай колыбель, которую заказал тебе мой отец и за которую ты получил риал.

— Возьми свой риал, — ответил плотник, — не хочу я спешить.

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Источник: pritchi.ru

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