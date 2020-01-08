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Лекарство для читателей и писателей
Притча неизвестного происхождения   
08 Января 2020 г.
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zvezdy

Мудрец рассказывал, что так много людей приходило к нему за советом. Они приносили с собой книги с просьбой пояснить что-либо непонятное в них. Или приносили книги, которые написали сами, чтобы услышать его мнение об этом. Или приносили книги по какому-нибудь другому поводу.

Затем его остроумие исчерпалось, и он отправился к своему знакомому за помощью. Знакомый был доктор и мудрец в одном лице. Узнав о его затруднении, он выписал ему лекарство — ещё одну книгу.

Её теперь мудрец показывает всем читателям и писателям, которые к нему обращаются. Там, внутри этой книги, только одно предложение. Оно звучит так:

«То время, которое вы сейчас тратите на чтение этой фразы, вы можете использовать с большей для себя пользой, занимаясь почти любым другим делом».

Источник: pritchi.ru

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