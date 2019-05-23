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Как выглядит Папа Римский?
Современная притча   
23 Мая 2019 г.
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rome

Мастера спросили, почему так трудно научиться видеть Истину. Он рассказал историю:

Когда ведущий менеджер вернулся из поездки в Европу, его партнёр по фирме, производящей мужское нижнее белье, спросил его с нетерпением:

— Ты был в Риме?

— Конечно!

— А Папу Римского видел?

— Видел Папу? Да у меня была аудиенция!

— Не может быть! — партнёр широко раскрыл глаза от удивления. — Ну, и как он выглядит?

— Думаю, что его размер тринадцать с половиной, — ответил менеджер.

Источник: pritchi.ru

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