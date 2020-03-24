Город счастливых

Сегодня, женщинам за 50 лет, дизайнеры предлагают немало интересных и модных образов, составной частью которых неизменно выступает обувь. Что можно примерить это весной расскажем в статье. Несмотря на то, что основным трендом остается удобство и практичность (устойчивые каблуки, «тракторная» подошва и...
В старой перуанской легенде говорится о городе, где все были счастливы. Жители этого города делали всё, что доставляло им удовольствие, и хорошо друг с другом уживались. Все, за исключением мэра, который был в печали, потому что ему было нечем управлять. Тюрьма была пустой, судом никогда не пользовались, а нотариус ничего не делал, поскольку слово человека имело здесь больше смысла, чем бумага, на которой оно было написано.
Однажды мэр пригласил нескольких рабочих издалека, чтобы они построили кое-что в центре главной площади города. Целую неделю можно было слышать звуки молотков и пил. В конце недели мэр пригласил всех в городе на торжественное открытие. С большой торжественностью внешние доски были сняты, и люди увидели виселицу. Люди стали спрашивать друг у друга, что делает там эта виселица. В страхе они стали пользоваться судом, чтобы решать что-нибудь, что до этого разрешалось просто обоюдным согласием. Они шли в офис нотариуса, чтобы регистрировать документы, которые раньше были просто человеческими словами. И они начали обращать внимание на всё, что говорил мэр, в страхе перед законом.
Виселицей никогда не пользовались. Но её присутствие изменило всё.
В старой перуанской легенде говорится о городе, где все были счастливы. Жители этого города делали всё, что доставляло им удовольствие, и хорошо друг с другом уживались. Все, за исключением мэра, который был в печали, потому что ему было нечем управлять. Тюрьма была пустой, судом никогда не пользовались, а нотариус ничего не делал, поскольку слово человека имело здесь больше смысла, чем бумага, на которой оно было написано.
Вот и еще один год, теперь уже и по восточному календарю, останется в памяти россиян совсем не светлым воспоминанием. Он был годом повышения пенсионного возраста, стартом мусорной реформы, повышением НДС, ростом цен на товары и услуги, а значит, и большими расходами семейного бюджета. А вот как изменился уровень жизни в России в 2019 году?
Разобравшись с причинами появления и разновидностями пигментных пятен, мы рассмотрим самые популярные домашние рецепты и косметологические процедуры избавления от них. Однако прежде чем приступить к устранению этих неприятных явлений, необходима консультация специалиста, позволяющая исключить наличие серьезных заболеваний, также нередко становящихся причиной пигментации.
Жил некий садовник, человек богобоязненный и праведный. Кто бы к нему ни пришёл — всех он угощал плодами. Потом он выжимал сок из одного граната и, как бы чаша ни была велика, наполнял её до краёв соком этого граната и давал пить.
Потомков беспризорников и сирот на самом деле не так уж сложно вычислить. Дело в том что фамилии этих людей чаще всего имеют искусственное происхождение, так как их попросту придумывали либо работники приютов, либо сами сироты. Понятно, что и тем, и другим хотелось, чтобы фамилия звучала красиво.
Две попытки Сергея Ивановича завести семью провалились, хотя первая внушала надежду. Ох, давно это было, давно... Веселый институтский брак, рождение сына, диплом, хорошая работа... Все разрушила перестройка. Завод прикрыли, инженеры-конструкторы в славном городе Энске даром никому не были нужны, а для бизнесовых дел Сергей Иванович не годился, хоть и предпринял несколько попыток торгануть на пару со своим приятелем Федором. В итоге крупно попали – деньги заняли не у тех людей (а где они были, «те», в начале девяностых?) Еле выбрались из долгов и остались живы, хотя и без квартир. Федор после разборов с бандитами слег в больницу, а когда выписался, круто запил и помер.
Психолог Джеффри Миллер выступил с оригинальной идеей - теорией происхождения умственных способностей человека в ходе полового отбора, где ключевой момент - выбор полового партнера, который делали и доисторические гоминды и осуществляют современные люди. Свои взгляды он изложил в книге «Соблазняющий разум. Как выбор сексуального партнера повлиял на эволюцию человеческой природы». Фрагмент из нее предлагается ниже.
Мальчик, проходя по улице к своему дому, никогда не приветствовал соседей. Соседи рассказали родителям, что их сын ведёт себя невежливо. Отец взялся журить сына. Тот слушал отца, опустив голову от стыда. Затем мальчик обратился к отцу:
Пока коронавирус бушует во всем мире, ведущие российские вирусологи вспоминают, как остановили гораздо более страшного монстра – оспу, косившую целые города и даже страны. Рассказывает непосредственный участник тех событий.
Однажды провинились два послушника. Учитель сказал им сходить на речку и нарезать прутьев. Тот, что помоложе, нарезал тонких прутьев, а тот, что постарше, — толстых. По возвращении учитель учинил им заслуженное наказание. По спине старшего послушника лишь слегка прошёлся толстыми прутьями, потому что ими и покалечить можно. А молодого отхлестал тонкими прутьями со всей силой.
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