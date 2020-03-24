Город счастливых

В старой перуанской легенде говорится о городе, где все были счастливы. Жители этого города делали всё, что доставляло им удовольствие, и хорошо друг с другом уживались. Все, за исключением мэра, который был в печали, потому что ему было нечем управлять. Тюрьма была пустой, судом никогда не пользовались, а нотариус ничего не делал, поскольку слово человека имело здесь больше смысла, чем бумага, на которой оно было написано.

Однажды мэр пригласил нескольких рабочих издалека, чтобы они построили кое-что в центре главной площади города. Целую неделю можно было слышать звуки молотков и пил. В конце недели мэр пригласил всех в городе на торжественное открытие. С большой торжественностью внешние доски были сняты, и люди увидели виселицу. Люди стали спрашивать друг у друга, что делает там эта виселица. В страхе они стали пользоваться судом, чтобы решать что-нибудь, что до этого разрешалось просто обоюдным согласием. Они шли в офис нотариуса, чтобы регистрировать документы, которые раньше были просто человеческими словами. И они начали обращать внимание на всё, что говорил мэр, в страхе перед законом.

Виселицей никогда не пользовались. Но её присутствие изменило всё.

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Источник: pritchi.ru

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