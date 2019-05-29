Где вы были, товарищ Хрущёв?

Когда Хрущёв выступал со своей знаменитой речью о преступлениях Сталина, кто-то выкрикнул из зала:

— Где же вы были, товарищ Хрущёв, когда убивали ни в чём не повинных людей?

Хрущёв запнулся, молча осмотрел зал и сказал:

— Кто это сказал, встаньте!

В зале воцарилась мёртвая тишина. Никто не встал.

— Что, страшно? — спросил Хрущёв. — Так вот, и мне тоже было страшно.

Источник: pritchi.ru

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