Гайкам дали возможность выбора — крепко держать болты или разбалтываться. Некоторые сметливые гайки быстро разобрались, что все они — части единого механизма. Что смысл их физического существования — обеспечивать работу этого механизма как можно лучше и дольше. Тем они добросовестно и занялись. Выбор не составил труда.

Но нашлись ещё более продвинутые гайки, которые сумели вычислить и доказать, что механизм этот — военная машина, предназначенная убивать, в том числе и неповинных. «Убивать неповинных плохо», — решили гайки, и с тех пор многие из них выбрали разбалтывание, как противление злу.

Группа гаек-медиумов узнала, что механизм убивает неповинных только для того, чтобы сохранить жизнь всем остальным. Неповинные были заражены страшной болезнью. Те гайки, что поверили гайкам-медиумам, решили как можно крепче держать болты. Выбрали малое зло ради большого блага.

Одна гайка-пророк получила откровение, что «все остальные» — это на самом деле популяция вредной плесени, разрушающей всё и вся. Что если эту плесень не остановить, рано или поздно погибнет всё сущее. Гайку-пророка уважали, и многие гайки стали разбалтываться. Во имя Жизни всего сущего.

Скоро оказалось, что часть гаек держат болты крепко, а часть — разболталась. При этом и те, и другие уже не были уверены, что правильно выполняют своё высшее предназначение.

Трудное дело — свобода воли. Особенно при недостатке информации.

Источник: pritchi.ru

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