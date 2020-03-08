Две конфеты

Однажды один современный англичанин приехал в Индию. Он заметил, что женщины в Индии очень сильно отличаются от женщин в Европе. Он, например, заметил, что женщины покрывают тело, покрывают голову, руки и даже лицо. И он спросил одного индуса:

— Почему так?

Индус дал ему две конфетки: одна конфетка в обёртке, а другая — без обёртки. Англичанин, конечно, выбрал ту, что в обёртке. Индус спросил:

— А почему ты взял в обёртке?

Англичанин ответил:

— Ну, как почему? Она же чище!

И брахман сказал:

— Вот так и у нас. Наши женщины чище!

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Источник: pritchi.ru

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