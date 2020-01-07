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Дуб и ветер
Христианская притча   
07 Января 2020 г.
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dub 2

Возмутился молодой дуб:

— Что это ты, ветер, покоя мне не даёшь? Всё дуешь и дуешь! Траву только гладишь-прихорашиваешь, а на мне вон уже сколько веток обломал!

— Глупый! Это же для твоей пользы! — прокряхтел старый дуб.

— Для моей?! — возмутился молодой дуб, думая, что старик уже выжил из ума.

А тот, как ни в чём не бывало, пояснил:

— Эх, молодость, молодость!.. Ветер тебя раскачивает, и твои корни всё крепче уходят в землю. Скоро он и меня, чтобы тебе больше солнца было, повалит...

И тогда поблагодарил молодой дуб ветер. И пожалел, что не может отодвинуться в сторону, чтобы не нужно было валить этот старый и мудрый дуб...

Дуб и ветер. Притча

Источник: pritchi.ru

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