ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Бутерброд
Притча неизвестного происхождения   
14 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

buter

Мастер никогда ни с кем не спорил, ибо знал, что спорщики лишь стремятся доказать свою правоту, но не найти Истину.

Однажды он продемонстрировал «ценность» спора:

— Бутерброд падает маслом вверх или вниз?

— Конечно, вниз.

— Нет, вверх!

— А давай проверим!

Намазали хлеб маслом и подбросили его в воздух. Он упал маслом верх!

— Я выиграл! Лишь потому, что я допустил ошибку.

— Какую ошибку?

— Намазал маслом не ту сторону.

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ Публикации о психологии и стиле жизниЖивем со вкусом!Статьи о нашем здоровьеКниги о здоровьеГимнастика для пожилыхМода для пожилыхПрически для дам «в возрасте»Рукодельница Хозяйке и рукодельнице: книги и товары Ежедневные притчиВидеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам
.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 