Мастер никогда ни с кем не спорил, ибо знал, что спорщики лишь стремятся доказать свою правоту, но не найти Истину.

Однажды он продемонстрировал «ценность» спора:

— Бутерброд падает маслом вверх или вниз?

— Конечно, вниз.

— Нет, вверх!

— А давай проверим!

Намазали хлеб маслом и подбросили его в воздух. Он упал маслом верх!

— Я выиграл! Лишь потому, что я допустил ошибку.

— Какую ошибку?

— Намазал маслом не ту сторону.

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Источник: pritchi.ru

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