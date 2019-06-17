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Болтливая птичка
Восточная притча   
17 Июня 2019 г.
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ptichka

Жила одна маленькая птичка с громким голосом. Её называли «Это моё», потому что, пролетая над полями и реками, она всегда кричала:

— Это моё, это моё!

Болтливая птичка. Притча

Однажды птичка нашла дерево, покрытое спелыми и созревающими плодами. Их было так много, что она не смогла бы склевать их и за год. Около дерева не было ни одной птицы.

Птичка пришла в восторг от такой находки и опустилась на дерево. Она прыгала по ветвям, клевала то здесь, то там и скоро насытилась. Но она очень боялась, что другие птицы найдут это дерево и захотят полакомиться вкусными плодами. И она пронзительно закричала:

— Это моё, это моё, это моё!

Она кричала так громко, что все птицы услышали её и слетелись посмотреть, что случилось. Тут они увидели прекрасные, сочные плоды, тотчас склевали их и улетели.

А бедная маленькая птичка всё бегала вокруг своего дерева и кричала:

— Это моё, это моё.

Источник: pritchi.ru

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