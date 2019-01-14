Жутко: мать троих детей собственноручно задушила двухлетнюю дочь

В Югре селянка убила свою маленькую дочь. Органы опеки утверждают, что многодетная семья характеризовалась положительно.

По данным СК РФ, в среду 29-летняя жительница села Нялинское закрыла двухлетней дочери дыхательные пути и ребенок умер. Женщину арестовали, но следователи сомневаются в ее вменяемости, будет проведена психиатрическая экспертиза.

Известно, что женщина воспитывала троих детей вместе с родственниками. На учете — ни в органах опеки, ни у полиции не состояла, семья характеризуется положительно.

По инф. rosbalt.ru

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