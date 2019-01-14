ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Жутко: мать троих детей собственноручно задушила двухлетнюю дочь
По инф. rosbalt.ru   
14 Января 2019 г.
Изменить размер шрифта

dangure 2

В Югре селянка убила свою маленькую дочь. Органы опеки утверждают, что многодетная семья характеризовалась положительно.

По данным СК РФ, в среду 29-летняя жительница села Нялинское закрыла двухлетней дочери дыхательные пути и ребенок умер. Женщину арестовали, но следователи сомневаются в ее вменяемости, будет проведена психиатрическая экспертиза.

Известно, что женщина воспитывала троих детей вместе с родственниками. На учете — ни в органах опеки, ни у полиции не состояла, семья характеризуется положительно.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 