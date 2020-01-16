Живую елочку из дома не выбрасывайте! Лучше на переработку отдайте

«Отработавшие» свое новогодние елки лучше не выбрасывать на помойку, а сдавать на переработку. (Таким образом вы окажете помощь животным, ведь в елках содержится много витамина C! - прим. МГ. )

Рослесхоз уточняет, что во многих регионах уже стартовала кампания по утилизации елок, также принимают сосны и пихты. Так, в Москве открыто 379 пунктов приема деревьев, которые будут работать до 1 марта включительно. В ведомстве уточнили, что на елках не должно быть остатков игрушек и мишуры.

Отслужившие елки используются в лесных питомниках как добавка к рациону животных: в елках много витамина С.

Ранее Роскачество сообщало, что живая новогодняя елка, купленная на легальном елочном базаре, не наносит серьезного вреда природе. А производство искусственных елей связано с большими энергозатратами и парниковыми выбросами, а при сжигании такие елки выделяют канцерогены.

Еще заголовки на тему экологии на нашем сайте:

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ