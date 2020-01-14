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Сбрасывать стоки в Ангару? Наказать за это надо по полной!

По инф. rosbalt.ru   
14 Января 2020 г.
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Жители микрорайона Боково в Иркутске засняли на видео и выложили в социальные сети факт сброса сточных вод в Ангару. Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор начали проверку.

Сбрасывать стоки в Ангару? Наказать за это надо по полной!

Видео было записано в районе завода нерудных материалов на улице у конечной остановки автобусного маршрута №10 в посёлке Боково. На кадрах видно, как мутная жидкость поднимается с глубины реки вместе с пеной.

По предварительной информации, сброс неочищенных сточных вод произошел с очистных сооружений, которые эксплуатирует муниципальное предприятие "Водоканал". Сброс был разовым, стоки уже смешались с водой, из-за чего невозможно посчитать нанесенный ущерб. Тем не менее, пробы воды для определения возможного негативного воздействия отобраны. Руководство региона распорядилось установить источник сброса и провести необходимые исследования в акватории реки, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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