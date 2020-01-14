Сбрасывать стоки в Ангару? Наказать за это надо по полной!

Жители микрорайона Боково в Иркутске засняли на видео и выложили в социальные сети факт сброса сточных вод в Ангару. Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор начали проверку.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Видео было записано в районе завода нерудных материалов на улице у конечной остановки автобусного маршрута №10 в посёлке Боково. На кадрах видно, как мутная жидкость поднимается с глубины реки вместе с пеной.

По предварительной информации, сброс неочищенных сточных вод произошел с очистных сооружений, которые эксплуатирует муниципальное предприятие "Водоканал". Сброс был разовым, стоки уже смешались с водой, из-за чего невозможно посчитать нанесенный ущерб. Тем не менее, пробы воды для определения возможного негативного воздействия отобраны. Руководство региона распорядилось установить источник сброса и провести необходимые исследования в акватории реки, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Еще на тему экологии на нашем сайте для пенсионеров:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ