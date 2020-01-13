Петербуржцы тревожатся: в Лахтинском разливе умирает рыба

Петербуржцы обнаружили множество мертвых рыбин в водах Лахтинского разлива. Чем объяснить мор, пока непонятно, но есть предположение о сбросе в водоем нечистот.

О пугающей находке рассказали очевидцы, опубликовав фотографии в сообществе «Лахта Онлайн | Приморский район» в социальной сети «Вконтакте». На кадрах видно, что безжизненные рыбы лежат в воде без всяких признаков «насильственной смерти».

А вот еще новости из Петербурга: в почвах восьми районов города превышено содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов. И это тоже вызывает тревогу...

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Интернет-пользователи предположили, что причиной массовой гибели стали выбросы нечистот. Кроме того, местные жители рассказали, что подобное зрелище уже наблюдали годом ранее. Точной причины происшествия, однако, неизвестно.

По словам горожан, у части рыбьих трупов какие-то аномалии с глазами.

Новости о умирающей в водоемах рыбе мелькают в заголовках новостей не так уж и редко. Вот недавно мы рассказывали о такой же проблеме в Нижнем Тагиле, в одном из пруджов города там тоже массово умирает рыба. Да и в многих других уголках нашей страны подобное происходит. Люди в потребительской агонии совершенно забыли о природе. Они беспрерывно льют в водоемы бытовые стоки, повсюду разбросывают полиэтиленовые пакеты, и потом еще удивляются тому, что наш мир уже куда менее пригоден для жизни, чем полвека назад. Так и хочется сказать: человек, остановись! Ведь на этой планете еще нашим внукам и правнукам...

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