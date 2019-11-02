Жители деревушки на Урале в отчаянии бьются: на чистую воду надежды нет!

Жители деревни хотели переименовать ее в «Путино» для решения проблем, но власти на них обиделись. (История о жизни российской глубинки, которая ярко иллюстрирует, как все устроено у нас в стране в принципе. - прим. МГ.)
Жители деревни Кораблево Еткульского района Челябинской области хотели переименовать его в Путино, чтобы решились проблемы. Но вместо этого власти на них обиделись.
В Кораблево, где живет 300 человек, проблема с питьевой водой, отсутствует газ. Единственный колодец признан Роспотребнадзором непригодным. В нем повышенное содержание железа и сероводорода, к тому же вода заражена кишечной палочкой. В народе колодец зовут «тухлым».
Чтобы привлечь внимание к проблеме, местные жители потребовали переименовать деревню в «Путино». Сделали они это в июне перед прямой линией президента.
Как сообщает 66.ru, после этого глава Пискловского сельского поселения Александр Кутепов велел вырыть новый колодец. Но его выкопали неподалеку от свалки, Роспотребнадзор разрешения на это не давал — в ведомстве настаивали на скважине.
Вода, которую привозят для сельчан
Также Роспотребнадзор обязал Кутепова обеспечить подвоз питьевой воды. Чтобы отчитаться перед областным начальством, он ежедневно привозит по четыре фляги с мутной водой на все село. «Где он их взял, непонятно. В Писклово набрал техническую воду, кинул для вида, и все», — возмущаются местные жители.
Они сообщают, что власти области готовы включить деревню в программу «Чистая вода», которая финансируется из федерального бюджета. Но для этого заявку должны подать муниципальные власти. «А те, как слышат про деревню Путино, — надувают губки и заявку не отправляют. Получается замкнутый круг и геноцид», — сообщила жительница Кораблево Анастасия Родикова.
«Челябинское Эхо» сообщает, что жители деревни пожаловались на противодействие местных властей устройству водоснабжения. Они написали письмо в администрацию и полпреду президента, Генпрокурору, федеральным министрам и региональным властям.
Эта история весьма показательна в том отношении, что ярко иллюстрирует жизнь в глубинке страны. Проблемы людей игнорируются, многие вещи делаются просто "для отписки", а люди вынуждены кричать о помощи и стучаться во все инстанции в надежде, что их услышат и им откроют. Только вот разве это дело? Мы живем в 21 веке, а положение дел в отдельных частях страны как в каменном веке... и куда, главное, глядят власти? Нет, не с главы сельпо, с него спрос не большой, а вот, скажем, губернатор куда смотрит...? Явно не в сторону Кораблево...
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