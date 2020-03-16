Житель Каунаса задержан за пропаганду нацизма, антисемитизма и русофобии

В пятницу, 13 марта, каунасская полиция задержала мужчину 1995 года рождения, которого подозревают в разжигании ненависти и рисовании свастики в городе, сообщило агентство BNS.

По данным полиции, рано утром 9 марта в городе была замечена свастика, нарисованная на электрощите, и надписи — «Евреи вон», «Русские вон» на литовском языке и Heil Hitler. 10 марта на той же улице на здании магазина и внутри него снова обнаружена свастика.

Нацистские и советские символы в Литве запрещены законом.

Начато досудебное расследование по делу о подстрекательстве против какой-либо нации, расы, этнической или религиозной группы, разжигании ненависти. Мужчине грозит штраф или ограничение свободы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

По инф. pnp.ru

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