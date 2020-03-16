Житель Каунаса задержан за пропаганду нацизма, антисемитизма и русофобии

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
В пятницу, 13 марта, каунасская полиция задержала мужчину 1995 года рождения, которого подозревают в разжигании ненависти и рисовании свастики в городе, сообщило агентство BNS.
По данным полиции, рано утром 9 марта в городе была замечена свастика, нарисованная на электрощите, и надписи — «Евреи вон», «Русские вон» на литовском языке и Heil Hitler. 10 марта на той же улице на здании магазина и внутри него снова обнаружена свастика.
Нацистские и советские символы в Литве запрещены законом.
Начато досудебное расследование по делу о подстрекательстве против какой-либо нации, расы, этнической или религиозной группы, разжигании ненависти. Мужчине грозит штраф или ограничение свободы, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Вандалы, которые разрушают или оскверняют воинские захоронения и мемориальные сооружения, увековечивающие память погибших при защите Отечества, или посвящённые дням воинской славы России, могут попасть в тюрьму. Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний на следующей неделе.
Популярный артист юмористического жанра Евгений Петросян в свои 74 года не перестаёт удивлять. Несколько дней назад в своём Инстаграме он выложил фото и видео с отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах.
Сенатор от Тверской области Владимир Лукин после того, как в Совете Федерации проголосовал за принятие закона о внесении поправок в Конституцию, подал заявление о готовности выйти из партии «Яблоко» (эта партия поправки не поддерживает, а он является одним из ее сооснователей). Его письмо опубликовано в Twitter нижегородского отделения партии.
Великолепное чувство стиля. Такие слова чаще можно приписать представительницам прекрасной половины человечества, для которых немаловажен их гардероб и внешний вид. Но современные мужчины тоже могут оказаться с завидным вкусом в выборе одежды и подаче себя. Например, это можно сказать о пожилом блогере из Германии Гюнтере Краббенхофте. Он ведет свою страничку в сети Instagram.
Приятная женщина-блогер из культурной столицы нашей страны ведет на платформе Яндекс Дзен канал «Солнце в кармане». В своей визитке она пишет, что является сама себе психологом и создает жизнь своей мечты.
Иногда в запланированный ход вещей жизнь вносит свои коррективы. К примеру, коронавирус. В связи с его шествием по планете Земля государства закрывают границы, отменяется проведение масштабных мероприятий и т.д. Не все ладно и в индустрии азарта. Мировой рынок испытывает некоторые затруднения из-за распространения вируса, так, временно закрываются разные игорные объекты.
"Согласно одному из исследований, в России значительно вырастет число мультимиллионеров. В том, что при этом сократится количество бедных, сомневается Счетная палата", - пишет немецкое издание Handelsblatt.
"(...) Ким Чен Ын дает немало поводов для карикатурных насмешек. У него лишний вес, странная прическа, причудливые наряды, и он совершает абсурдные поступки - например, позирует с розовым ранцем Hello Kitty или рядом с большими емкостями со смазочным веществом. Казалось бы, он похож на маленького диктатора из комиксов или на злодея из фильма о Джеймсе Бонде. Но подобный комический образ не должен заставлять нас забывать о том, что он чрезвычайно серьезен и безжалостен. С момента прихода к власти в 2011 году он разработал настоящую ядерную и баллистическую программу и продемонстрировал то, что он без колебаний будет проводить ядерные испытания, а, возможно, однажды даже использует эти заряды. Он представляет серьезную угрозу как для корейцев, так и для других народов", - говорит Анна Файфилд, новозеландская журналистка, возглавляющая отделение The Washington Post в Пекине и автор книги "Великий преемник. Божественно совершенная судьба гениального товарища Ким Чен Ына", в интервью Le Figaro.
Ирина Понаровская вновь оказалась в центре внимания. На НТВ показали четырехсерийный фильм о жизни звезды. Особую роль в нем отвели её приёмной дочери Анастасии Кармышевой, от которой звёздная мама отказалась дважды.
«В тот день, когда Светлане Суминой был поставлен диагноз ВИЧ, она пришла домой и включила телевизор, где шла программа „Необъяснимо, но факт“. Ведущий объяснял, что вирус — это выдумка, и лекарства, предназначенные для его лечения, разрушат ее органы. Это убедило Сумину, и она поклялась никогда не принимать лекарства. Это обещание она держала в течение почти десяти лет», — рассказывает The Los Angeles Times.
"35-летний Нурали Алиев родился в семье, которая правила Казахстаном (...), держа страну в железном кулаке в течение трех десятилетий. Его дед Нурсултан Назарбаев - печально известный диктатор, пришедший к власти в Казахстане в 1990 году. 79-летний Назарбаев ушел с поста президента в прошлом году, но сохранил за собой титул "Елбасы" или лидера нации, пожизненную роль, которая позволяет ему накладывать вето на политику правительства (...)", - сообщает The Times.
Девятиклассникам школы № 10 города Таштагол Кемеровской области задали написать сочинение о поправках в Конституцию, которые предложил внести президент Владимир Путин. За отказ от задания ученикам пообещали поставить двойки. Также их попросили поучаствовать в конкурсе плакатов на эту же тему, рассказал в Facebook отец одной из учениц Вячеслав Чернов.
С момента скоропостижной смерти великой актрисы Элины Быстрицкой прошел почти год (она скончалась в апреле 2019-го). Но её близкие до сих пор не знают настоящие обстоятельства гибели легенды советского кинематографа и продолжают подозревать, что её заморили голодом.
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