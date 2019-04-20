Жириновский и Милонов — лидеры "думской скандальности"

Владимир Жириновский и Виталий Милонов — лидеры по количеству поданных на них жалоб в комиссию Госдумы по этике, рассказал в четверг журналистам глава комиссии Отари Аршба.

Он привел цифры: за шесть неполных месяцев в комиссию поступило 236 обращений от граждан и организаций и по внутренней переписке. Он граждан — 82 обращения и 32- организаций 32. На «коллег Жириновского и Милонова», отметил Аршба, приходится более половины жалоб. С начала года, уточнил глава комиссии, на Жириновского поступило 14 жалоб, на Милонова — 8, в большинстве случаев им в итоге указали им на недопустимость некоторых высказываний.

Как сообщает «Интерфакс», Аршба считает, что ничего удивительного в этом «лидерстве» нет, потому что Жириновский и Милонов — публичные фигуры, «чтобы не сказать — эпатажные», но они уже стали частью молодой парламентской истории и политической истории страны, считает он.

Аршба добавил, что обращения в комиссию чаще всего касаются вопросов этики и конфликта интересов, и все материалы, даже самые «убойные», сначала обязательно нужно проверять и только после этого выносить решения.

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