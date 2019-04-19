Чиновникам указано "не бронзоветь". Чиновники задумались: а это как?..

Госслужащие не должны отрываться от общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы подготовки кадрового управленческого резерва для госслужбы.

По словам Путина, «любой руководитель должен чувствовать себя частью общества, в котором он живет и ради которого он работает». «Тогда он будет по-другому относиться к решению целого ряда проблем, не бронзоветь, не чувствовать себя в отрыве от людей», — уточнил Путин.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал совет «включать мозги» чиновникам, которые выступают с оригинальными заявлениями, например, о том, что государство «не просило рожать» либо о «макарошках».

Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в обществе отношение к госслужащим такое, что ему порой бывает стыдно говорить, что он чиновник. «Ненависть льется через край», — уточнил он.

При этом и премьер-министр, и пресс-секретарь президента - постоянно демонстрируют глубочайшую оторванность от реальной жизни (тот же Песков недавно никак не мог взять в толк, почему отсутствие денег на новую обувь так уж важно для людей). Что уж говорить о людях рангом поменьше - всяких депутатах и губернаторах... И дня не проходит, чтобы кто-нибудь из них не выдал очередной перл, вроде того, что нищенские пенсии в стране получаются "тунеядцы и алкаши" (Волгоград, депутат-миллионер Гасан Набиев).

И все это - на фоне чудовищного расслоения в обществе на богатых и бедных (причем, в категорию "богатые" входят как раз чиновники, зачастую обслуживающие прежде всего бизнес-интересы собственных семей и близких кланов). Эти люди, как правило, просто уже разучились разговаривать с простым народом на одном языке - а если и пытаются, то получается сплошная нелепость и скандалы...

...Но на замечание всесильного президента надо как-то реагировать. Можно догадаться, что в целях демонстрации "близости к народу" сейчас многие чиновники начнут старательно мимикрировать: появляться на публике в одежде попроще, подпускать в свою речь побольше словечек из лексикона "простых трудяг". Ведь собственно попробовать пожить на среднестатическую зарплату полгодика, поездить в общественном транспорте и самолично пооплачивать счета за ЖКХ - у них мужества никак не хватит (да и зачем тогда во власть идти, какой смысл?) Короче, понаблюдаем. Возможно, будет хотя бы весело!

По инф. rosbalt.ru

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