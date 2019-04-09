Взгляд со стороны: стареющие российские олигархи — что будет с их наследством?

"Олигархи стареют и приближаются к моменту передачи своего имущества. В государственно-капиталистической системе это вызывает многие вопросы и проблемы", - пишет журналист австрийского издания Die Presse Эдуард Штайнер.

Еще новости по теме "наследство" - по ссылке

Олигарх Алексей Мордашов с состоянием в 20,5 млрд долларов занимает в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes четвертое место. За время его карьеры понятие "семейное предприятие" вошло и в российский обиход, а сам олигарх уже начал передачу своего имущества внутри семьи. Недавно стало известно о том, что двое его сыновей - 18-летний Никита и 19-летний Кирилл - получат 65% акций международного золотодобывающего концерна Nordgold, рудники которого расположены в России, Канаде и Африке. Каждый из двух пакетов, отмечает издание, оценивается в сумму от 420 до 490 млн долларов.

"Пример Мордашова показывает: первое поколение бизнесменов в посткоммунистической России постепенно приближается к возрасту, в котором они начинают задумываться о передаче своих компаний и своего богатства. При этом это не совсем молодой феномен, в конце концов средний возраст учредителей составляет 56 лет, как показало исследование института Talent Equity Institute компании Ward Howell и Центра семейного бизнеса при бизнес-школе INSEAD. Из опрошенных в рамках исследования 42 руководителей компаний только семеро передали руководство концерном своим детям", - говорится в статье.

У такой сдержанности есть достаточные основания, указывает Штайнер. "С одной стороны, это то, что имеющееся состояние было сделано не только благодаря предпринимательскому ноу-хау, но и, вполне вероятно, благодаря неформальным отношениям в бюрократическом и государственном капитализме. С другой стороны, с учетом слаборазвитой юстиции и связанным с этим фактом того, что вопрос о сохранении имущества решают бюрократы и сотрудники правоохранительных органов, присутствует неуверенность относительно того, смогут ли они одобрить передачу компаний по наследству и обезопасить ее в долгосрочной перспективе. Не говоря уже о том, что неясно, будут ли наследники такими же сведущими в этом неписанном механизме, как и их отцы". По словам юрисконсульта компании Phoenix Advisors Алексея Станкевича, риски при передаче имущества детям трудно предсказуемы, передает Die Presse.

Согласно опросам, для 70% из 189 500 россиян, владеющих как минимум одним миллионом долларов, передача имущества является одной из главных проблем, с которыми они столкнутся в ближайшие 10 лет, следует из анализа, проведенного компанией Knight Frank.

Олигархи осторожны и поэтому пока лишь медленно прощупывают почву, продолжает Штайнер. Так, 70-летний Владимир Евтушенков,один из самых старших миллиардеров на российском бизнес-олимпе, передал летом прошлого года в общей сложности 5% своей АФК "Система" 40-летнему сыну Феликсу, отметив на одном из мероприятий в Кремле, что если Феликс не справится с задачей, он найдет другого человека, который сможет сохранить его состояние.

С такой необходимостью столкнулся занимающий третью строчку в списке самых богатых российских бизнесменов Вагит Алекперов, имущество которого оценивается в 20,7 млрд долларов. "Да, он думал о том, чтобы сделать своего сына Юсуфа своим преемником во главе второй крупнейшей в стране нефтяной компании "Лукойл", сказал недавно 69-летний олигарх. Однако эта работа, по его словам, "слишком тяжела", - передает издание.

Новости по теме "Богатство и бедность в России":

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

"Конечно, есть и те, кто вовлекает своих детей в бизнес или по крайней мере обеспечивает их достаточным имуществом для развития собственных компаний. Например, Роман Абрамович, владелец британского футбольного клуба Chelsea и крупный акционер российской металлургической компании "Евраз" (...), передал одному из своих детей не только 40% акций небольшой нефтяной компании, но и 75% акций российского предприятия Greenhouse (...)".

Некоторым дети нужны в компаниях и для того, чтобы самим одновременно заниматься политикой, как, например, в случае 53-летнего Сулеймана Керимова , занимающего 19-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Его долей в компании-производителе золота Polyus Gold владеет его 23-летний сын, а сам Керимов является членом Совета Федерации РФ верхней палаты Федерального собрания, указывает издание.

Некоторые олигархи не связывают себя ни с политикой, ни с семейным бизнесом, которым, по их собственным словам, они опасаются скорее испортить, чем поддержать своих детей. "Михаил Фридман, который некогда руководил третьим по величине нефтяным концерном России TNK-BP, объявил в 2016 году о намерении направить практически все свое состояние на благотворительные цели. Правда, - отмечает Штайнер в заключение, - перед этим он, находясь на своей второй родине в Лондоне, агрессивно строит бизнес-империю в Европе".

Перевод Inopressa.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ