Бедность в России: инопланетянин из Кремля не понял, при чем тут обувь?

Комплексное исследование условий жизни россиян "предназначено для получения полной, достоверной и официальной статистической информации об условиях жизни разных демографических и социально-экономических групп и слоев населения", рассказали в пресс-службе Росстата. Банальная фраза, вызывающая откровенную зевоту - к чему бы она? А к тому, что статистическое ведомство вынуждено разъяснять смысл своей работы представителю Кремля, пресс-секретарю президента Путина Дмитрию Пескову, которого мы периодически подозреваем в инопланетном происхождении - до того странные вещи он говорит публично...

Напомним, накануне Росстат опубликовал результаты своего исследования, посвященного материальному положению российских семей. В частности выяснилось, что более трети людей не могут приобрести каждому члену семьи две пары сезонной обуви (и в это охотно верится, стоит лишь заглянуть в обувной магазин и присмотреться к ценникам - и сопоставить со средними зарплатами).

И вот чуть позже эти данные попросили прокомментировать Дмитрия Пескова. Вопрос почему-то вызвал у высокопоставленного чиновника раздраженную реакцию: «Почему именно на обувь и почему именно трети?», — спросил Песков и попросил уточнить, откуда взялись эти цифры. По его словам, в Кремле "затрудняются с пониманием этих сведений и были бы признательны Росстату за объяснения".

Честно говоря, реакция Дмитрия Пескова вообще не укладывается в рамки здравого смысла. Только инопланетянин, на самом деле, может задать вопрос - почему обувь является предметом первой необходимости для человека? Становится страшно (и смешно одновременно), когда представляешь себе панику в начальственных кабинетах Росстата... Ну как объяснить президентскому пресс-секретарю, что у людей есть ноги... Что обувь (а не последние модели айфонов, скажем) совершенно необходима любому человеку, чтобы ходить по улицам - в школу, на работу, в магазин... Что в России - есть четыре разных по погоде сезона и, соответственно, обувь для лета - не годится для зимы... И что возможность обновить обувку - это совершенно естественный показатель платежеспособности человека?

И как ответить на вопрос - почему "именно треть" семей не может позволить себе по две пары обуви на каждого члена семьи на каждый сезон? (А это очень немалые деньги: на семью из четырех человек - 32 пары обуви: 4 человека х 4 сезона х 2 пары). Ну, потому что именно у трети - не хватает денег! Получают они меньше доходов, чем нужно для таких покупок! Почему не хватает? Но это же не к статистикам вопрос - а к правительству, к самому Кремлю, взявшемуся за управление экономикой страны... Короче, без матерков такие объяснения просто невозможны, наверное.



Росстат решил все-таки не шутить с огнем и не объяснять серьезному взрослому человеку то, что понимает любой старшеклассник. Все-таки это - ведомство государственное и им негоже подвергать насмешкам одного из важнейших персонажей Кремля (хотя втайне наверняка покрутили пальцем у виска). Там сделали вид, что можно отделаться серьезным докладом о "методике исследования"...

Как сообщают информагентства, в ведомстве уточнили: были проведены четыре раунда исследований, коснувшихся всех российских регионов. Доклады с данными по каждому из этих этапов публикуются на сайте Росстата каждые два года. В пресс-службе подчеркнули, что комплексное наблюдение условий жизни населения — это одно из самых «репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ».

В рамках последнего исследования было опрошено 60 тысяч домохозяйств. Специалисты опрашивали каждого члена семьи, и такие беседы занимали не меньше часа. При этом, подчеркнули в Росстате, содержащиеся в итогах очередного раунда данные нужно рассматривать «комплексно», поскольку ответы на многие вопросы носят субъективный характер.

Между тем, добавили в ведомстве, по некоторым показателям, характеризующим уровень и качество жизни, ситуация по итогам исследования в 2018 году по сравнению с 2016 годом улучшилась. Так, количество тех граждан, кто с трудом «сводит концы с концами» при покупке самого необходимого, уменьшилось с 17,4 до 14,6%, в то же время выросло (с 50,3 до 63,8%) число домохозяйств, у всех членов которых есть возможность приобретать две пары удобной и подходящей по сезону обуви ежегодно.

Т.е. начальство должно бы успокоиться: считать благосостояние "в парах обуви" - нормально. И это благосостояние, "исчисленное в парах обуви", потихоньку растет. И, может быть, когда-нибудь, достигнет такого уровня, что эти ношенные-переношенные ботинки перестанут раздражать обитателей Кремля. Ну и статистическое ведомство не будет вынуждено объяснять коллегам-чиновникам элементарные вещи.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ