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Чудо через страдание: девочка, написавшая Путину, вымолила новый дом для своей бедной семьи
По инф. rosbalt.ru   
03 Апреля 2019 г.
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Семья девочки Таисии Перчиковой из Псковской области, написавшей письмо-мольбу президенту России, переежает в Великолукский район. До этого Перчиковы жили в деревне Томсино в Себежском районе.

Чудо через страдание: девочка, написавшая Путину, вымолила новый дом для своей бедной семьи

Новое жилище 12-летней Тасе и ее матери купили на средства из областного Фонда развития, уточняет РБК.

Сделку оформили как беспроцентную ссуду на 330 тыс. руб., отмечает ТАСС.

Девочка зимой написала письмо Владимиру Путину, попросив помочь приобрести мини-трактор. Автор письма сообщала, что им с матерью приходится тяжело. Сообщалось, что, узнав о письме, Перчиковых стали «травить» относельчане.

По инф. rosbalt.ru

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