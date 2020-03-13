Впервые за Уралом медики смогли сделать мочевой пузырь из тонкой кишки

Бригада кузбасских урологов совместно с коллегами из Москвы впервые за Уралом провели уникальную операцию по лечению рака мочевого пузыря.

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Сегодня пациент выписывается домой в удовлетворительном состоянии. 57-летнему жителю Новосибирска полностью удалили мочевой пузырь, пораженный онкологической опухолью, жировую клетчатку и лимфатическую ткань малого таза. Новый мочевой пузырь хирурги реконструировали из участка тонкой кишки.

Операция длилась около шести часов. По словам медиков, в России подобные хирургические вмешательства проводятся в единичных случаях.

— Уникальность метода в том, что мы выполнили большой объем вмешательства не через естественные мочевые пути, а с помощью видеосистемы и эндоскопического инструментария через небольшие проколы, — сообщает заведующий урологическим отделением № 1 областной больницы скорой помощи имени Подгорбунского Евгений Помешкин.

Это позволило значительно снизить риск вероятных осложнений. В период реабилитации пациенту удалось восстановить самостоятельную работу мочевыводящих путей. По прогнозам медиков, уже через несколько месяцев он сможет вернуться к обычному ритму жизни.

Медики тревожно констатируют: число россиян, у которых выявляют рак, продолжает расти. В год выявляется около 600 тысяч случаев... А то, что медики учатся делать такие сложные операции и возвращать человека к обычной жизни, во многом вселяет надежду.И потом, не стоит забывать, что многие люди действительно живут с не утешающим диагнозом долго и активно, на все 100%, а иногда болезнь может и отступить. Но все, что можно сделать для предотвращения онкологии у себя, обязательно применять. А успехи медиков на фронте лечения людей от заразы очень даже радуют. Ранее мы рассказывали о 58-летнем мужчине, которому тюменские онкологи восстановили челюсть, использовав кость из его голени. В сложнейшей операции, которая длилась 14 часов, принимали участие пять хирургов.

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