ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
2020-02-15-08-40-54
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет  молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Судьба сестер Хачатурян может стать прецедентом для других дел
2020-02-12-06-32-20
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
Медики назвали пять простых продуктов, помогающих кишечнику
2020-02-13-08-56-47
Зарубежные медики считают, что определенные продукты способны помочь восстановить слизистую оболочку кишечника и, тем самым, улучшить общее состояние здоровья.

Впервые за Уралом медики смогли сделать мочевой пузырь из тонкой кишки
По инф. Российской газеты   
13 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Бригада кузбасских урологов совместно с коллегами из Москвы впервые за Уралом провели уникальную операцию по лечению рака мочевого пузыря.

В Кузбассе пациенту впервые сделали мочевой пузырь из тонкой кишки

Сегодня пациент выписывается домой в удовлетворительном состоянии. 57-летнему жителю Новосибирска полностью удалили мочевой пузырь, пораженный онкологической опухолью, жировую клетчатку и лимфатическую ткань малого таза. Новый мочевой пузырь хирурги реконструировали из участка тонкой кишки.

Операция длилась около шести часов. По словам медиков, в России подобные хирургические вмешательства проводятся в единичных случаях.

— Уникальность метода в том, что мы выполнили большой объем вмешательства не через естественные мочевые пути, а с помощью видеосистемы и эндоскопического инструментария через небольшие проколы, — сообщает заведующий урологическим отделением № 1 областной больницы скорой помощи имени Подгорбунского Евгений Помешкин.

Это позволило значительно снизить риск вероятных осложнений. В период реабилитации пациенту удалось восстановить самостоятельную работу мочевыводящих путей. По прогнозам медиков, уже через несколько месяцев он сможет вернуться к обычному ритму жизни.

Медики тревожно констатируют: число россиян, у которых выявляют рак, продолжает расти. В год выявляется около 600 тысяч случаев... А то, что медики учатся делать такие сложные операции и возвращать человека к обычной жизни, во многом вселяет надежду.И  потом, не стоит забывать, что многие люди действительно живут с не утешающим диагнозом долго и активно, на все 100%, а иногда болезнь может и отступить. Но все, что можно сделать для предотвращения онкологии у себя, обязательно применять. А успехи медиков на фронте лечения людей от заразы очень даже радуют. Ранее мы рассказывали о 58-летнем мужчине, которому тюменские онкологи восстановили челюсть, использовав кость из его голени. В сложнейшей операции, которая длилась 14 часов, принимали участие пять хирургов.

Вот еще публикации на злободневную тему:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 