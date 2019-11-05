Вот так пошутил: в Новосибирске студента едва не отчислили «за картинки»

Первый курс физфака НГУ создал в одной из соцсетей паблик (то есть группу для общения - прим. МГ.). В нем, помимо прочего, постили мемы с преподавателями факультета. Когда об этом узнал деканат, у администратора и редакторов сообщества начались проблемы.
Сначала деканат провел обязательное для всего потока собрание, на котором декан физфака Александр Бондарь отчитал первокурсников «за картинки». Руководство факультета считает, что они «оскорбляют преподавателей». Группу в соцсетях потребовали закрыть. Об этом пишет «Тайга. Инфо».
Администратора и редакторов паблика заставили писать объяснительные. Также их писали победители конкурса, который проводило сообщество, — четверо подписчиков выиграли лапшу быстрого приготовления. Затем всех вызвали в деканат на встречу, на которой устроили «допрос» по одному. Руководство физфака интересовало, кто причастен к созданию группы.
«Людям показывали их комментарии с матом и рассказывали о том, что мат рядом с лицами преподавателей оскорбляет честь вуза», — сообщили в одном из пабликов, связанных со студентами НГУ. Победителям конкурса вменяли рекламу паблика и «плохое чувство юмора», а у администратора сообщества интересовались, откуда у него деньги на лапшу быстрого приготовления, предоставленную в качестве призов.
Напомним, что "мемами" называются яркие и запоминающиеся картинки, часто с надписями. Чем неожиданней и забавней мем, тем быстрее он расходится по интернету - люди делают их репосты в своих аккаунтах, посылают знакомым... Мемы могут быть просто забавными, а могут быть и злыми и даже оскорбительными - как и любое творчество, впрочем. Скажем, когда вы приходите в группу портала "Мои года" - в Одноклассники, ВКонтакте или Facebook - вы видите там множество таких "веселых картинок". Что касается ситуации в университете, то сейчас уже неизвестно - что за картинки там распространялись, вполне возможно - не очень комплиментарные для преподавателей.
Администратору группы пригрозили отчислением и предложили написать заявление об уходе из вуза по собственному желанию. После этого паблик удалили.
Некоторые студенты хотели пикетировать День открытых дверей НГУ 3 ноября и задать вопросы ректору университета Михаилу Федоруку. Однако от этой идеи отказались — пообщаться с ректором удалось лично. Он оказался в курсе ситуации и назвал ее делом деканата физфака. И, хотя Федорук отрицательно отнесся к мемам, он выступил против отчисления студентов.
Очередная встреча деканата и студентов запланирована на 5 ноября.
Весьма неоднозначная и спорная ситуация. С одной стороны, ничего страшного в том, что студенты отправляют друг другу смешные картинки нет, пусть и объектом улыбок выступает тот или иной преподаватель. С другой стороны, возникает вопрос, не переходят ли студенты границы в шутках, ведь во всем надо знать меру... А в целом, правильно ли отчислять за такую вот выходку? Да нет же. Тут скорее надо пожурить, отчитать, но лишать возможности обучения на таком престижном факультете не стоит однозначно, ведь ничего смертельного ребята не сделали. А сами преподаватели теперь выглядят достаточно глупо, если посмотреть со стороны. Взрослые люди - как маленькие дети, обидевшиеся на "картинки"... Все это очень напоминает линию поведения государства, как огня боящегося любой критики и внедряющего всякие "законы об оскорблении власти".
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