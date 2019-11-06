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Внуки плохо запоминают новые слова? Виноваты гаджеты!
По инф. rosbalt.ru   
06 Ноября 2019 г.
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Дети, которые по многу часов проводят у телевизора или за компьютером и планшетом, рискуют ухудшить свои когнитивные способности. К такому выводу пришли по итогам исследования американские специалисты. (Поделитесь ссылочкой со своими детьми, пусть внукам не дают гаджеты больше положенного. - прим. МГ.)

Внуки плохо запоминают новые слова? Виноваты гаджеты!

Как пишет журнал JAMA Pediatrics, врачи Детской больницы Цинциннати наблюдали за 27 девочками и 20 мальчиками в возрасте от трех до пяти лет. Ученые сделали снимки их мозга с помощью МРТ и провели тесты.

Выяснилось, что те дети, которые хуже всего могли выражать свои мысли и запоминать новые слова, больше остальных общались в видеочатах или смотрели мультфильмы. Как пояснили эксперты, это связано с нарушением целостности белого вещества мозга. Оно имеет большое значение для формирования миелиновой оболочки нейронов, необходимой при передаче нервных импульсов.

Академия педиатрии США рекомендует до полутора лет вообще не давать ребенку в руки планшет, а детям от двух до пяти лет разрешать проводить перед экраном не больше часа в сутки.

Гаджеты не так уж и безобидны, как кажутся. Во-первых, нередко бывает так, что людей убивает током при их использовании, например, именно так вышло с девочкой в Мордовии. Она погибла, когда пользовалась заряжающимся телефоном. Другая беда - это ухудшение зрения. Медики единодушно утверждают, что раньше школьного возраста детям планшеты давать не нужно. А в вашей семьей как обстоят дела с этими устройствами? Часто внуки берут их в руки? Обсудите с ними!

По инф. rosbalt.ru

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