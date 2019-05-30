Внучка всё время кричит? Возможно, у неё ещё мозг "не созрел"

"Как известно, подросткам тяжело контролировать свои эмоции. Однако некоторые из них проявляют особенно агрессивное и асоциальное поведение, в том числе и девушки. Они дерутся, матерятся, врут и совершают кражи. Исследователи изучили мозговую активность таких девушек и сравнили ее с мозговой активностью обычных подростков в возрасте 15-18 лет", — сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung .
"Группа экспертов под руководством Норы Рашле из Цюрихского университета и Кристины Штадлер из Клиники детской и подростковой психиатрии Базеля исследовали 30 девушек с диагностированным расстройством социального поведения и 30 девушек с обычным социальным развитием посредством проведения функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ)".
Во время нахождения внутри аппарата МРТ девушкам показывали изображения, вызывающие негативные эмоции, например, изображение агрессивного лица или кадры с войны.
Агрессивное поведение детей, к сожалению, может привести к неадекватной реакции со стороны взрослых. Подобный случай произошёл в Москве, где ребенка избили за нецензурное словово время игры на детской площадке один из детей произнес ругательство. Мужчина, находящийся рядом, начал кричать на детей, и после их извинений несколько раз ударил одного из мальчиков.
"По словам Штадлер, девушки с нарушенным социальным поведением по-разному реагировали на фотографии, некоторые — крайне эмоционально, другие — слишком сдержанно или вообще никак, но в любом случае их реакции отличалась от реакций участниц с обычным социальным развитием. В префронтальной коре и височной доле головного мозга, управляющих процессами когнитивного контроля, у них была зафиксирована меньшая активность. Кроме того, эти области были хуже связаны с другими частями мозга, имеющими важное значение для обработки эмоций и когнитивного контроля. Это может объяснять фундаментальную разницу в управлении эмоциями, но, по словам Рашле, стоит учесть и то, что, возможно, у девушек, отличающихся асоциальным поведением, мозг еще не "созрел", — передает издание.
Передние отделы мозга, играющие важную роль в самоконтроле, могут развиваться вплоть до взрослого возраста, отмечается в статье. Так, по словам Штадлер, большинство агрессивных подростков позднее развивают нормальное социальное поведение.
Больший риск имеет место тогда, когда отклонения проявляются рано и сильно выражены. Примерно половина таких детей, рано обративших на себя внимание своим поведением, остаются агрессивными и во взрослом возрасте либо становятся преступниками", — передает Neue Zürcher Zeitung.
То, что наука занимается изучением подросткового поведения — несомненно радует. Это позволяет нам понимать, что происходит в голове у внуков, а не просто разводить руками и ждать, когда ребёнок станет спокойнее. Понятно, что вызывающее поведение подростков мало кого может радовать, но вспомните себя в таком возрасте. Наверное, тоже вели себя не идеально? Но бывают и исключения из правил, когда поступки совершенно не поддаются объяснению. Так было в Карелии, где 16-летний юноша в прошлом году поджёг Успенскую церковь. Заключение судебно-психиатрической экспертизы показало, что мальчик страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Неотъемлемую часть расходов каждого водителя составляет покупка полиса ОСАГО, без которого невозможно пользоваться транспортным средством. Несмотря на приличную стоимость страховки, многие водители пытаются с...
Поскольку сдача в аренду квартиры или комнаты – это один из способов получения доходов, то государство пытается контролировать подобные взаимоотношения, начислять налоги на доходы от аренды или налагать штраф...
Очень часто сдача недвижимости в аренду – квартиры, дома или комнаты – становится единственным вариантом выживания пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Однако чтобы не столкнуться с различными непр...
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
Один из крупнейших операторов фискальных данных OFD.ru принял участие в ежегодной отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019» и представил IT-директорам и экспертам крупнейших компаний ритейла лучшие реш...
Мы уже рассказывали о возможностях льготного получения земли в России для ведения фермерского хозяйства, это может быть актуальным для пожилых людей, решившихся "взять судьбу в свои руки". Расскажем еще о под...
Сказочный круиз, свадьба у внучки, санаторно-курортный отдых, хорошее лечение - на решение этих и других, возможно, не таких масштабных вопросов, человеку могут понадобиться деньги. Может и просто возникнуть ...
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено мн...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.