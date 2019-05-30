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Внучка всё время кричит? Возможно, у неё ещё мозг "не созрел"
Лена Штальмах, Neue Zürcher Zeitung   
30 Мая 2019 г.
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"Как известно, подросткам тяжело контролировать свои эмоции. Однако некоторые из них проявляют особенно агрессивное и асоциальное поведение, в том числе и девушки. Они дерутся, матерятся, врут и совершают кражи. Исследователи изучили мозговую активность таких девушек и сравнили ее с мозговой активностью обычных подростков в возрасте 15-18 лет", — сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung .

Внучка всё время кричит? Возможно, у неё ещё мозг "не созрел"

"Группа экспертов под руководством Норы Рашле из Цюрихского университета и Кристины Штадлер из Клиники детской и подростковой психиатрии Базеля исследовали 30 девушек с диагностированным расстройством социального поведения и 30 девушек с обычным социальным развитием посредством проведения функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ)".

Во время нахождения внутри аппарата МРТ девушкам показывали изображения, вызывающие негативные эмоции, например, изображение агрессивного лица или кадры с войны.

  • Агрессивное поведение детей, к сожалению, может привести к неадекватной реакции со стороны взрослых. Подобный случай произошёл в Москве, где ребенка избили за нецензурное слово во время игры на детской площадке один из детей произнес ругательство. Мужчина, находящийся рядом, начал кричать на детей, и после их извинений несколько раз ударил одного из мальчиков.  

"По словам Штадлер, девушки с нарушенным социальным поведением по-разному реагировали на фотографии, некоторые — крайне эмоционально, другие — слишком сдержанно или вообще никак, но в любом случае их реакции отличалась от реакций участниц с обычным социальным развитием. В префронтальной коре и височной доле головного мозга, управляющих процессами когнитивного контроля, у них была зафиксирована меньшая активность. Кроме того, эти области были хуже связаны с другими частями мозга, имеющими важное значение для обработки эмоций и когнитивного контроля. Это может объяснять фундаментальную разницу в управлении эмоциями, но, по словам Рашле, стоит учесть и то, что, возможно, у девушек, отличающихся асоциальным поведением, мозг еще не "созрел", — передает издание.

Передние отделы мозга, играющие важную роль в самоконтроле, могут развиваться вплоть до взрослого возраста, отмечается в статье. Так, по словам Штадлер, большинство агрессивных подростков позднее развивают нормальное социальное поведение.

Больший риск имеет место тогда, когда отклонения проявляются рано и сильно выражены. Примерно половина таких детей, рано обративших на себя внимание своим поведением, остаются агрессивными и во взрослом возрасте либо становятся преступниками", — передает Neue Zürcher Zeitung.

То, что наука занимается изучением подросткового поведения — несомненно радует. Это позволяет нам понимать, что происходит в голове у внуков, а не просто разводить руками и ждать, когда ребёнок станет спокойнее. Понятно, что вызывающее поведение подростков мало кого может радовать, но вспомните себя в таком возрасте. Наверное, тоже вели себя не идеально? Но бывают и исключения из правил, когда поступки совершенно не поддаются объяснению. Так было в Карелии, где 16-летний юноша в прошлом году поджёг Успенскую церковь.  Заключение судебно-психиатрической экспертизы показало, что мальчик страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Перевод Inopressa.ru

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