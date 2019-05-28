Неадекват: замечание ребенку за мат — перешло в избиение

В Москве следователи проверяют информацию о том, что ребенка избили за нецензурное слово. Если все подтвердится — то иначе как идиотизмом это назвать нельзя...

По информации СМИ, во время игры на детской площадке один из детей произнес ругательство. Мужчина, находящийся рядом, начал кричать на детей, и после их извинений несколько раз ударил одного из мальчиков. Ребенка госпитализировали.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении ГСУ СК России по Москве.

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...Наши дети и внуки живут в мире, гораздо более комфортном, чем раньше - но вот с проявлениями неадекватной злобы они сталкиваются, возможно, чаще чем мы. Бывает, срывают на детях собственную раздражительность учителя и воспитатели, встречаются настоящие садисты среди родственников и даже родителей. Это очень грустно - и нельзя упускать ни малейшего шанса урезонить и остановить таких людей! Замечание ругающемуся матом ребенку, конечно, надо было сделать - но вот поднимать на него руку (тем более, чужому человеку!) это порождать ответную агрессию и недоверие к людям в маленьком человечке, который еще слабо разбирается в том, "что такое хорошо и что такое плохо".

По инф. rosbalt.ru

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