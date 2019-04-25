Вика Цыганова поразила поклонников, сменив платья на деловой костюм

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Самое важное в женской одежде–Женщина, которая ее носит! Не обязательно ходить в платьях, чтобы быть женственной. Ее не спрятать за жакетами, брюками карго, оверсайз одеждой . Женственность - это состояние единения со своей природой, энергия мудрости, интуиция, умение жонглировать своими задачами как горячими пирожками . Это легкость и игра, чувственность, и в то же время собранность. Часто наша женственность, скорее душа, потенциал страдают от того что мы ее не выражаем, засиживаемся в роли мамы на долгие годы, и находим много причин, что бы только не прикоснуться к своему женскому таланту. Изучайте себя



Один из почитателей таланта певицы написал: "Тебя и не узнать. Я думал депутат какой-то стоит. Прекрасно выглядишь, прекрасная Виктория".

По инф. «Аргументы недели»

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