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Вика Цыганова поразила поклонников, сменив платья на деловой костюм
По инф. «Аргументы недели»   
25 Апреля 2019 г.
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Певица Вика Цыганова стала неузнаваема в новом образе. 55 -летнюю исполнительницу привыкли видеть в красивых женственных платьях. Артистка произвела фурор, опубликовав фото в деловом костюме - жакет и расклешенные брюки.

Вика Цыганова поразила поклонников, сменив платья на деловой костюм

20 апреля в Москве состоялся ежегодный концерт "Шансон года". На этом мероприятии Вика Цыганова, по оценке ее поклонников, выглядела "очень красиво, стильно, восхитительно".

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Самое важное в женской одежде–Женщина, которая ее носит! Не обязательно ходить в платьях, чтобы быть женственной. Ее не спрятать за жакетами, брюками карго, оверсайз одеждой . Женственность - это состояние единения со своей природой, энергия мудрости, интуиция, умение жонглировать своими задачами как горячими пирожками . Это легкость и игра, чувственность, и в то же время собранность. Часто наша женственность, скорее душа, потенциал страдают от того что мы ее не выражаем, засиживаемся в роли мамы на долгие годы, и находим много причин, что бы только не прикоснуться к своему женскому таланту. Изучайте себя

Один из почитателей таланта певицы написал: "Тебя и не узнать. Я думал депутат какой-то стоит. Прекрасно выглядишь, прекрасная Виктория".

По инф. «Аргументы недели»

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