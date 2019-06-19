В Японии запретили "физическое воздействие" при воспитании детишек

Парламент Японии одобрил законопроект, запрещающий применять насилие родителями и любыми другими опекунами в отношении детей. За соответствующее решение высказалось большинство депутатов.

Поправки вступят в силу 1 апреля 2020 года. При этом в проекте не обговорена сумма штрафа.

Отныне органы опеки получат больше прав на «вмешательство» в подобные дела, где зачастую закон находится на стороне родителей, а местным властям необходимо будет проводить профилактику среди семей, где происходят такие случаи.

В дальнейшем правительство страны намерено ввести уголовную ответственность за издевательства над несовершеннолетними.

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Подробности, конечно, не очень понятны (например: что все-таки будет считаться "насилием" — шлепок по попе тоже?) Но в целом сути идеи ясна: японцы хотят сделать свою нацию, добившуюся немалых успехов, еще более культурной и уважительной к человеческому достоинству. Ведь дети, выросшие без страха перед болью - станут гораздо спокойней и доброжелательней друг к другу во взрослой жизни... И, наверное, тамошние умные люди предчувствуют, что национальным менталитетом нововведения будут рано или поздно приняты. А вот интересно, можно ли попробовать принять такой закон в России (и близким к ней странах)?

По инф. rosbalt.ru

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