Путин в послании обратил внимание на качество лекарств и состояние больниц

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию раскритиковал ситуацию с закупками жизненно важных лекарств.

«Многие чиновники рассуждали об этом, как о закупках канцтоваров», — указал он, добавив, что такой ситуации не должно повториться.

Он отметил необходимость ввоза специальных препаратов, которые пока не имеют разрешения в России.

Напомним, минувшим летом в России разразились два скандала из-за того, что матери больных детей заказали из-за границы противосудорожный препарат «Фризиум». На женщин завели уголовные дела, но после широкой огласки прекратили их, а Госдума разрешила ввоз этих препаратов в Россию.

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Путин подчеркнул, родители больных детей в России никогда больше не должны оказаться в ситуации, когда не могут легально купить нужные лекарства.

Контроль за качеством лекарств как на производстве, так и в аптеках должен быть усилен, поручил глава государства.

Тема лекарственного обеспечения всплывает постоянно, потому что эта сфера оставляет желать далеко лучшего. Например, эксперт РАН, президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский считает, что сфера поставок лекарств в России находится в коллапсе. По его словам, в стране вместо системы обеспечения пациентов лекарствами действует система «обращения» лекарственных средств на рынке. Понадеемся, что в скором будущем в этой сфере все-таки будет наведен порядок.



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Также Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания призвал сконцентрировать внимание на первичном звене здравоохранения.

По его словам, именно здесь Россия столкнулась с большим количеством проблем.

Путин поручил в этом году в полном объеме завершить строительство сети фельдшерско-акушерских пунктов, смысл работы которых будет не в выписке справок, а в оказании реальной помощи людям.

По его словам, в ближайшем будущем предстоит отремонтировать и оборудовать поликлиники и больницы по всей стране. Путин заявил, что на эти цели будет выделено 550 млрд руб., более 90% которых — это федеральные ресурсы.

Кроме того, указал президент, субъектам РФ необходимо заняться решением жилищных проблем врачей.

Также глава государства отметил, что в этом году будет внедряться новая система оплата труда в здравоохранении.

Также он считает необходимым изменить порядок приема в медицинские вузы, сделав места в учебных заведениях целевыми. Путин предложил увеличить квоты на целевое обучение в медицинских вузах до 70-75% мест.

А пока вот злободневные заголовки по теме (он доказывают, что ситуация в сфере здравоохранения - ужасающая!):

По инф. rosbalt.ru

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