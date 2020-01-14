Очередные «перлы» оптимизации здравоохранения: врачам предлагают пойти… послесарить

В Ельце власти закрывают единственный в городе филиал Липецкой областной станции переливания крови. Без работы при этом останутся более 30 врачей и медсестер, следует из информации в Twitter профсоюза медработников «Альянс врачей».
Пресс-секретарь «Альянса» Иван Коновалов рассказал «МБХ медиа», что медикам предлагают работать машинистами, трактористами, слесарями и плотниками. При этом новые вакансии располагаются в 75 км от города. Подвозить туда бывших врачей или компенсировать ущерб не будут.
«Мы видели уведомление о вакантных должностях, которое дали руководителю филиала. Ему предложили работу врача с окладом 12 тыс. рублей в Липецке. Через запятую там перечисляются должности тракториста, машиниста, слесаря», − сообщил Коновалов и добавил, что 14 апреля липецкий филиал закроют в связи с оптимизацией.
Руководитель филиала, заместитель главного врача по медицинской части Владимир Николаевич, рассказывает про незаконное сокращение медиков. Ему, врачу с 39-летним стажем, предлагают вакансии слесаря, плотника, тракториста или врача с окладом 12 тысяч рублей pic.twitter.com/1SR5g1Fk2A
Экономисты департамента здравоохранения заявили, что с помощью закрытия станции переливания крови удастся сэкономить 12 млн рублей. По данным профсоюза, доход учреждения составляет 56 млн рублей.
«Мы все против закрытия, это преступление против населения и геноцид», — весь коллектив Елецкой станции переливания крови готов бороться против закрытия своей больницы до конца. Доноры и пациенты к ним присоединятся pic.twitter.com/jFgHAhjpFS
Удручающее впечатление вызывает оптимизация российского здравоохранения. Но, наверное, чиновники и сами рады – красивые отчеты в этот раз не получаются. Впечатляющие цифры на бумаге и жизненные реалии сильно отличаются. А людям, самое страшное, при всем этом реформировании нужно умудряться сохранять и поддерживать свое здоровье: при забастовках врачей, закрытии филиалов медучреждений, годами не ремонтированных ФАПах, нехватке лекарств в аптеках и вспомогательных средств в больницах. Хочется спросить власть имущих: как?
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