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В США ушел из жизни детский писатель Томи де Паола
По инф. polit.ru   
31 Марта 2020 г.
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30 марта в США в возрасте 85 лет умер американский писатель и иллюстратор детских книжек Томи де Паола.

Умер детский писатель и иллюстратор Томи де Паола

По словам литературного агента Дуга Уайтмена, причиной смерти писателя стали осложнения после перенесенной им операции. В больницу он попал из-за падения в своем сарае, который служил в качестве студии.

Дуг Уайтмен сообщил, что де Паола умер в одиночестве в медицинском центре Дартмут-Хичкок в Ливане, штат Нью-Гемпшир. «Из-за коронавируса и карантина в больнице, где он проходил лечение, де Паола находился в изоляции», — отметил Уайтмен.

  • Томас (Томи) Энтони де Паола родился 15 сентября 1934 года в городе Мериден, штат Коннектикут. Он является автором более 260 детских книг. Наибольшую известность писателю принесла иллюстрированная им книга «Стрега Нона» (Strega Nona, 1975). В 2011 году он получил премию «Детское литературное наследие» за пожизненный вклад в американскую детскую литературу. Томи де Паола также был художником, в последние годы выставки его работ проходили во многих музеях и галереях страны.

Polit.ru

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