В силовом блоке страны — масштабные перестановки!

Перестановки прошли в руководстве Следственного комитета РФ, МВД России и МЧС России федерального и регионального уровня. (Это стандартная процедура, которая призвана повышать эффективность работы на местах. - прим. МГ.)

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Президент страны Владимир Путин уволил руководителя четвертого следственного управления Главного следственного управления СКР Руслана Ибиева, главного инспектора МВД Ефрема Романова, первого заместителя начальника ГУ МЧС по Москве Сергея Журавлева, начальника Главного управления МЧС по Республике Крым Александра Еремеева.

В отставку президент отправил также министра внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике Игоря Трифонова, начальника управления МВД РФ по Тюменской области Юрия Алтынова. Покинули свои посты начальник ГУ МЧС по Кировской области Михаил Лихачев, начальник Управления информационных технологий и связи МЧС РФ Сергей Власов, первый замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Александр Мельников, директор и заместитель директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко и Владимир Дежкин.

В то же время назначения получили полковник полиции Дмитрий Баранов — он стал заместителем начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Заместителем главы МЧС России — главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору назначен генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Кобзев. А полковник внутренней службы Александр Кузьмин стал начальником управления ФСИН по Тверской области. В то же время управление ФСИН по Республике Башкортостан возглавил полковник внутренней службы Алексей Чириков.

Президент также назначил прокуроров Смоленской области (им стал Сергей Карапетян), главу следственного управления СКР по Воронежской области (Кирилл Левит), руководителя следственного управления СКР по Бурятии (Вячеслав Сухоруков).

По инф. rosbalt.ru

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