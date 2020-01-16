В России начался прием заявок на главные литературные премии

Национальная литературная премия «Большая книга», Всероссийский конкурс на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру» и премия «Лицей» для молодых прозаиков и поэтов 15 января 2020 года начали прием произведений.

«Большая книга» принимает рукописи и произведения, опубликованные с 1 января 2019 года по 29 февраля 2020 года. К участию допускаются романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, документальная проза и мемуары. Выдвинуть работы могут издательства, СМИ, творческие союзы, органы государственной власти субъектов РФ и члены жюри премии - Литературной академии. Правом выдвижения опубликованных произведений также обладают их авторы. Прием работ на соискание «Большой книги» продлится до 29 февраля. Положение о премии опубликовано на сайте bigbook.ru

«Книгуру» – крупнейший конкурс детской и подростковой литературы на русском языке – принимает художественные и научно-популярные книги, изданные с 1 января 2018 года, а также рукописи без ограничения по срокам создания. Работы принимаются в электронном виде до 15 марта. Выдвинуть тексты могут авторы, издательства, средства массовой информации, творческие союзы, библиотеки и образовательные учреждения. Подробная информация о выдвижении – на сайте конкурса kniguru.info

Также с 15 января по 15 марта идет прием произведений на соискание литературной премии им. А.С.Пушкина «Лицей». К участию приглашаются поэты и прозаики 15-35 лет. Выдвинуть работы могут сами авторы, а также региональные издательства и средства массовой информации. Принимаются произведения, опубликованные с 1 января 2019 года, и рукописи. Положение о премии – на сайте pushkinprize.ru

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По инф. lgz.ru

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