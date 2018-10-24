В Петербурге расширяется круг жертв пожилого педофила

В Петербурге установлена новая жертва арестованного 73-летнего пенсионера-педофила. Ранее было известно о двух изнасилованных детях.

По данным источника, пенсионер познакомился с 12-летним мальчиком. Он надругался над ним, после чего принялся за его друга. После этого жертвой педофила стал еще один 11-летний мальчик. Преступления совершались в период с декабря 2017 по август 2018 года.

Ранее пенсионер уже был судим за педофилию. Расследование продолжается.

По инф. rosbalt.ru

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