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В Петербурге расширяется круг жертв пожилого педофила
По инф. rosbalt.ru   
24 Октября 2018 г.
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В Петербурге установлена новая жертва арестованного 73-летнего пенсионера-педофила. Ранее было известно о двух изнасилованных детях.

В Петербурге установлена новая жертва арестованного 73-летнего пенсионера-педофила

По данным источника, пенсионер познакомился с 12-летним мальчиком. Он надругался над ним, после чего принялся за его друга. После этого жертвой педофила стал еще один 11-летний мальчик. Преступления совершались в период с декабря 2017 по август 2018 года.

Ранее пенсионер уже был судим за педофилию. Расследование продолжается.

По инф. rosbalt.ru

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