В Петербурге будут судить осквернителя Вечного огня

В Петербурге утверждено обвинение в отношении 36-летнего мужчины, осквернившего памятник-мемориал Борцам Революции в центре Марсова поля, сообщили «Росбалту» в пресс-службе прокуратуры города.

7 августа хулиган стал бросать в Вечный огонь цветы и венки, топтал их, нецензурно выражался. Все это происходило при свидетелях. Мемориал не пострадал.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения.

По инф. rosbalt.ru

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