В Перу под древними пирамидами нашли скелеты китов и акул

Археологи описали уникальные захоронения культуры Моче, обнаруженные на историческом участке Пампа-ла-Крус в Перу под ритуальной платформой, рядом с высокими пирамидами Солнца и Луны. В сооружениях, возраст которых превышает 1000 лет, были найдены останки китов, акул и других крупных морских обитателей.
Исследование опубликовано в свежем выпуске журнала Archaeology. Открытие совершила команда во главе с Габриэлем Прието из Университета Флориды (США). Археологи обследовали древний участок на реке Моче, расположенный примерно в 10-ти километрах от северного побережья Перу. Примерно с 200 по 800 годы нашей эры здесь процветала культура Моче, не оставившая письменных свидетельств о себе.
Однако этот народ оставил после себя немало сооружений, в том числе пирамиды, сложенные из 15-ти ступеней. Они были возведены из блоков, изготовленных из высушенной глины. Здесь же были раскопаны многочисленные захоронения, принадлежавшие знати и жрецам.
Летом 2019 года команда Прието обнаружили каменную платформу на утесе, с которого открывается вид на побережье Тихого океана. Такие платформы у культуры Моче служили для совершения религиозных обрядов. Раскопки показали, что высота этой конкретной платформы составляла около двух метров. Она была украшена изображением трех воинов, ведущих двоих обнаженных пленников. Именно здесь археологи обнаружили следы уникального ритуала.
Под платформой команда Прието обнаружила останки более чем десятка глубоководных морских обитателей, в том числе девяти акул и двух тунцов. Анализ костей и ям, в которых они находились, показал, что это были захоронения.
Так, в двух «могилах» были погребены останки карликовых кашалотов вида Kogia. Это одни из самых осторожных и редко встречающихся представителей отряда зубатых китов. Их тела были ориентированы так, как если бы они «плыли» вглубь страны друг за другом. Исследование показало, что сама платформа была построена между 500 и 750 годами нашей эры.
«Мы были очень удивлены, — говорит Прието. — Возможно, захоронения морских существ имеются и в других частях Южной Америки, но мы пока еще не находили их. Вероятно, все эти существа были преднамеренно похоронены людьми из Пампа-ла-Крус».
Единственное сопоставимое открытие было сделано более чем в 3000 километрах к северу, на территории Мексики. Там расположен археологический участок Темпло Майор. Ацтеки использовали его для ритуальных целей. В ходе раскопок там были обнаружены захоронения морских обитателей.
«Ацтеки жили позже, чем культура Моче, — говорит археолог из Гарвардского университета Джеффри Квилтер. — Но оба примера отражают широко распространенную у коренных американцев практику оценки морских обитателей как важных и могущественных существ».
По его словам, возможно, древние народы верили, что крупные морские существа являются властителями подземного мира, который они зачастую представляли себе как водное царство.
Находка в Пампла-ла-Крус особенно интересна тем, что все найденные здесь существа являются обитателями океана. Должно быть, представителям культуры Моче пришлось изрядно потрудиться, чтобы сначала добыть китов и акул, а затем доставить их к своим пирамидам.
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В Перу под древними пирамидами нашли скелеты китов и акул
Археологи описали уникальные захоронения культуры Моче, обнаруженные на историческом участке Пампа-ла-Крус в Перу под ритуальной платформой, рядом с высокими пирамидами Солнца и Луны. В сооружениях, возраст которых превышает 1000 лет, были найдены останки китов, акул и других крупных морских обитателей.
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