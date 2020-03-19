В Индонезии нашли древнейшие в истории человечества гравюры

В Индонезии археологи, проводящие раскопки в пещерах острова Сулавеси, обнаружили два каменных артефакта, которые оказались удивительными образцами древнейших в истории человечества гравюр.
Находка была сделана на острове, который знаменит своими наскальными рисунками. Возраст последних оценивается как минимум в 44 тысячи лет, что делает их одними из самых древних на планете. Именно эти изображения привлекают сюда археологические экспедиции.
Однако на этот раз ученые обнаружили еще более удивительные артефакты. В одной из пещер Сулавеси они нашли две миниатюрные каменные гравюры. Их можно было бы назвать карманными, если бы у древних людей были карманы.
Идентифицировать изображения на этих камнях удалось только в лаборатории при помощи современной техники. На вид эти произведения искусства представляют собой какие-то линии, прорезанные на камне. Но анализ показал, что на одном из этих амулетов изображен аноа — карликовый буйвол. На второй гравюре изображено, вероятно, наше Солнце.
Возраст артефактов составляет от 14 до 26 тысяч лет. Ранее археологи находили миниатюрные гравюры в Европе и Западной Азии. Их возраст немногим превышает 20 тысяч лет. В Юго-Восточной Азии археологи до сих пор не находили столь же древних и столь же маленьких произведений искусства.
Кстати, артефакты были отправлены на более детальный анализ в университетскую лабораторию города Брисбена в Австралии. Он подтвердил художественную сложность этих миниатюрных гравюр.
Например, буйвола аноа поначалу не удавалось разглядеть даже при помощи оборудования. Он казался обычной геометрической фигурой. Но ученые применили новый метод, варьируя степень освещения реликвии и направляя свет под разными углами. Игра теней помогла разглядеть буйвола.
Древнему мастеру нужно отдать должное — он изобразил животное в подробностях, а не схематично. Ученые сумели рассмотреть два прямых рога, щеку, глаз и даже ноздрю этого животного. Часть спины и брюха были изображены при помощи простых и глубоко прорезанных линий. Буйволы аноа играли важную роль в жизни древних островитян. Их изображения находили ранее и на скалах.
Вторая гравюра тоже признана уникальной. Она изображает не просто Солнце, но сияющее Солнце. По другой гипотезе, это может быть изображение взрыва звезды. Ученые не знают, когда именно наши предки начали изображать Солнце. До сих пор самым древним считалось изображение, известное как «небесный диск Небра». Этот артефакт был найден в Германии и датирован примерно 1600 годом до нашей эры.
Другой пример древнейшего изображения Солнца — стела, найденная в древнем египетском городе Амарна. Она была установлена в период правления фараона Эхнатона (1353-1336 гг. до н. э.), который ввел культ Атона — бога Солнца, и даже построил в честь него целый.
Но гравюра с острова Сулавеси значительно старше обоих этих артефактов. Она была вырезана как минимум 14 тысяч лет назад.
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