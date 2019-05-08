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В Москве ловят людей, ограбивших старушку с сиделкой
По инф. rosbalt.ru   
08 Мая 2019 г.
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В столице на пенсионерку и сиделку напали неизвестные. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на информацию ГУ МВД России по городу.

В Москве ловят людей, ограбивших старушку с сиделкой

Инцидент произошел накануне. «Сотрудники выяснили, что в квартиру на улицу Лосевская вошли двое мужчин и женщина», — отметили в полиции.

В руках у нападавших были похожие на пистолет предметы. Злоумышленники похитили ювелирные изделия и 46 тыс. рублей хозяйки дом, 2 тыс. рублей и мобильный телефон сиделки. Ущерб составил около 248 тыс. рублей.

Нападавшим удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело.

По инф. rosbalt.ru

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