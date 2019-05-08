В Москве ловят людей, ограбивших старушку с сиделкой

В столице на пенсионерку и сиделку напали неизвестные. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на информацию ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел накануне. «Сотрудники выяснили, что в квартиру на улицу Лосевская вошли двое мужчин и женщина», — отметили в полиции.

В руках у нападавших были похожие на пистолет предметы. Злоумышленники похитили ювелирные изделия и 46 тыс. рублей хозяйки дом, 2 тыс. рублей и мобильный телефон сиделки. Ущерб составил около 248 тыс. рублей.

Нападавшим удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ