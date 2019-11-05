В Москве без эксцессов прошел «Русский марш». Правда, одного «хоругвеносца» задержали

В Москве полиция задержала участника согласованного «Русского марша» Дмитрия Антонова, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на свидетельницу задержания Марию Савельеву. Но в целом мероприятия "патриотической общественности" (в кавычках - потому что не все согласятся с таким самоопределением, некоторые считают их откровенными националистами) прошли без происшествий, мирно.

По ее словам, Антонов – член союза православных хоругвеносцев. Его могли задержать из-за символики на форме — на ней изображены череп, крест и кости. Антонова, предположительно, могут везти в ОВД «Марьино» или ОВД «Люблино».

«Русский марш» проходит ежегодно в Москве и нескольких других городах России в День народного единства (4 октября) с 2005 года.

проходит ежегодно в Москве и нескольких других городах России в День народного единства (4 октября) с 2005 года. По данным «МБХ медиа», нынешний «Русский марш» прошел мирно и без происшествий. В Москве участниками акции стали примерно сто человек. Полиции было в два раза больше.

Союз православных хоругвеносцев действует в России с начала 90-х. Это религиозно-политическая организация, которая занимается распространением православной веры, возрождением русского национального самосознания и российского патриотизма «на всей территории Российской Империи». Среди других целей организации − восстановление самодержавной монархии. Участники союза устраивают национальные патриотические шествия, крестные ходы и молитвенные стояния.

Polit.ru

Около 40 человек вышли на так называемый «Русский марш» в Новосибирске, посвященный протесту против политики действующих властей.

Как сообщает Тайга.инфо, участники собрались у кафе на улице Добролюбова, 2б, в самом конце набережной Оби, так как мэрия не дала разрешение на акцию в центре города.

Организаторы подчеркнули, что марш проходит без плакатов и лозунгов, являясь выступлением «против режима». При этом некоторые участники несли имперские флаги.

Собрались и молодые люди, и участники пожилого возраста, сопровождали их пять-шесть полицейских.

На марше напомнили о высоком уровне бедности в России, беспределе банков и олигархата, а также нерациональном расходовании средств на «дорогие развлечения» вроде Олимпиады или чемпионата мира по футболу. Также отмечалось и сокращения числа русского населения на фоне роста потока мигрантов.

По инф. rosbalt.ru

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