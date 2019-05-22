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Ужасно: смерть пришла к старушке в облике родного сына
По инф. rosbalt.ru   
22 Мая 2019 г.
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Тело пенсионерки с множественными гематомами и кровоподтеками обнаружили в квартире в столичном районе Солнцево. По подозрению в убийстве женщины полиция задержала ее сына.

Тело пенсионерки с множественными гематомами и кровоподтеками обнаружили в квартире в столичном районе Солнцево.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, труп нашли в квартире дома, расположенного на Родниковой улице. Подозреваемого задержали в одной из соседних квартир. По версии полиции, вечером 17 мая безработный мужчина жестоко избил свою мать, а потом задушил.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве, отметив, что следствие ходатайствует об аресте задержанного.

По инф. rosbalt.ru

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