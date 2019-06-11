Ужасно: москвич подозревается в истязании 88-летней родственницы...

Жителя Москвы, который подозревается в истязаниях своей родственницы, задержали в столице. Он должен был ухаживать за старушкой, но периодически напивался...

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, 88-летняя пенсионерка обратилась в полицию с жалобой на своего 35-летнего родственника, проживающего с ней в одной квартире.

Как выяснили полицейские, мужчина проживал со старушкой в квартире одного из домов на Севанской улице и осуществлял уход за престарелой родственницей. Однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал ее.

Уголовное дело возбуждено по статье "Истязания".

Увы, пожилые люди часто становятся жертвами преступлений — об этом свидетельствует хроника происшествий на нашем сайте.

По инф. rosbalt.ru

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