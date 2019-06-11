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Ужасно: москвич подозревается в истязании 88-летней родственницы...
По инф. rosbalt.ru   
11 Июня 2019 г.
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Жителя Москвы, который подозревается в истязаниях своей родственницы, задержали в столице. Он должен был ухаживать за старушкой, но периодически напивался...

В Царицино по подозрению в истязании 88-летней женщины задержан ее родственник

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, 88-летняя пенсионерка обратилась в полицию с жалобой на своего 35-летнего родственника, проживающего с ней в одной квартире.

Как выяснили полицейские, мужчина проживал со старушкой в квартире одного из домов на Севанской улице и осуществлял уход за престарелой родственницей. Однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал ее.

Уголовное дело возбуждено по статье "Истязания".

По инф. rosbalt.ru

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