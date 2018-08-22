Ужас наяву: изнасиловал дочку. Отсидел. Изнасиловал внучек...

В Речицком районе Белоруссии мужчина, отсидевший за изнасилование собственной дочери, после освобождения совершил аналогичное преступление против своих внучек, пишет районная газета «Дняпровец».

Свою дочь и ее подругу мужчина изнасиловал еще в 1984 году. Заявление в милицию на преступника написали родители подруги, его супруга этого делать не стала. Тогда мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Отбыв наказание, он вернулся домой. В прошлом году выяснилось, что после возвращения мужчина в течение нескольких лет совершал насильственные действия в отношении четырех своих внучек.

Как рассказали в районной прокуратуре, на момент совершения преступления преступнику было более 60 лет, младшей девочке — 10, а старшей — 14.

После того, как об изнасилованиях стало известно, мужчина попытался сбежать из Белоруссии в Новосибирск, но был задержан. После этого его осудили на 14 лет колонии усиленного режима.

По инф. rosbalt.ru

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