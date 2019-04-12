Ужас: мужик изнасиловал и убил собственную мать

43-летний житель Кургана совершил убийство собственной матери. Перед этим он ее изнасиловал, сообщили в СУ СК России по Курганской области.

Преступление произошло в марте прошлого года в квартире, где мужчина жил вместе с пожилой мамой. Он изнасиловал ее, а затем задушил руками. Преступник был арестован и заключен под стражу на время расследования уголовного дела.

Следствие по делу завершено. Приговор мужчине вынесет суд. Еще хроника происшествий, от некоторых из которых мороз по коже - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ