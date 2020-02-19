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Ушла из жизни Татьяна Фаберже из знаменитой династии Фаберже
По инф. portal-kultura.ru   
19 Февраля 2020 г.
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Одна из последних представительниц знаменитой ювелирной династии скончалась в 90 лет.

Ушла из жизни Татьяна Фаберже из знаменитой династии Фаберже

Татьяна Фаберже родилась в Женеве в 1930 году, откуда в начале 1950-х уехала в Париж для изучения искусства дизайна ювелирных украшений. В столице Франции она тесно общалась со своими дядями Евгением и Александром Фаберже, получив от них знания о знаменитом ювелирном доме.

После окончания учебы Татьяна помогала отцу разрабатывать дизайн различных драгоценных аксессуаров. По окончании работы в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) она посвятила жизнь изучению истории своей семьи.

В разное время Татьяна Фаберже готовила публикации «История фирмы Фаберже» в соавторстве с Валентином Скурловым и The Fabergé Imperial Easter Eggs в соавторстве с Линетт Пролер и Валентином Скурловым.

В ее последнюю книгу вошел аннотированный каталог всех императорских пасхальных яиц Fabergé. Вместе с Валентином Скурловым и Александром Горыней она написала книгу «Фаберже и петербургские ювелиры», содержащую подборку документов и публикаций о ювелирном доме.

Татьяна Фаберже скончалась 13 февраля. Ее похороны состоялись 18 февраля на кладбище в Версонне.

По инф. portal-kultura.ru

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