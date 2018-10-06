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Ушла из жизни легендарная Монсеррат Кабалье
По инф. rosbalt.ru   
06 Октября 2018 г.
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В Барселоне на 86-м году жизни умерла одна из величайших оперных певиц современности — Монсеррат Кабалье (о ее проблемах со здоровьем сообщалось на днях).

В Барселоне на 86-м году жизни умерла одна из величайших оперных певиц современности — Монсеррат Кабалье

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Последние дни она провела в одной из больниц ее родного города, куда была доставлена неделю назад, сообщает газета La Vanguardia.

Отмечается, что Кабалье была госпитализирована из-за проблем с мочевым пузырем, однако врачи надеялись на ее скорое выздоровление.

По данным испанской газеты El Pais, похороны певицы состоятся в понедельник.

Кабалье исполняла более 80 ролей в классических операх Пуччини, Беллини, Доницетти и Моцарта, в ее огромном репертуаре было около 800 камерных произведений.

Самым знаменитым творение певицы на эстраде стала песня Barcelona, записанная с солистом группы Queen Фредди Меркьюри.

По инф. rosbalt.ru

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ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

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