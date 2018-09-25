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У Монсеррат Кабалье возникли проблемы со здоровьем
По инф. rosbalt.ru   
25 Сентября 2018 г.
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neotl

Проблемы с желчным пузырем возникли у звезды оперной музыки Монсеррат Кабалье.

mon cabalier 54

85-летней певице потребовалась госпитализация.

Как пишет La Vanguardia, Кабалье доставили в одну из клиник Барселоны шесть дней назад.

Здоровье пациентки улучшается, но врачи пока не говорят, когда выписка.

По инф. rosbalt.ru

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