У Монсеррат Кабалье возникли проблемы со здоровьем

Проблемы с желчным пузырем возникли у звезды оперной музыки Монсеррат Кабалье.

85-летней певице потребовалась госпитализация.

Как пишет La Vanguardia, Кабалье доставили в одну из клиник Барселоны шесть дней назад.

Здоровье пациентки улучшается, но врачи пока не говорят, когда выписка.

По инф. rosbalt.ru

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