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У Монсеррат Кабалье возникли проблемы со здоровьем
|По инф. rosbalt.ru
|25 Сентября 2018 г.
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Проблемы с желчным пузырем возникли у звезды оперной музыки Монсеррат Кабалье.
85-летней певице потребовалась госпитализация.
Как пишет La Vanguardia, Кабалье доставили в одну из клиник Барселоны шесть дней назад.
Здоровье пациентки улучшается, но врачи пока не говорят, когда выписка.
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