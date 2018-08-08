Ушел из жизни известный военный журналист

Ушел из жизни в возрасте 73 лет известный советский и российский тележурналист, военный корреспондент и политобозреватель Гостелерадио СССР Михаил Лещинский. Он умер в ночь на среду, сообщили в пресс-службе Союза журналистов России.

«Сегодня ночью ушел из жизни Михаил Борисович Лещинский, один из самых известных советских военных корреспондентов, политический обозреватель Гостелерадио СССР, тележурналист, глазами которого мы видели войну в Афганистане. Репортажи Михаила Лещинского всегда были эмоциональными, никого не оставляя равнодушными. Он обладал редким даром репортера создавать „эффект присутствия“ зрителя на месте событий», — говорится в сообщении Союза журналистов России.

В организации выразили глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам Лещинского.

Михаил Лещинский вел программу «Служу Советскому Союзу», четыре года был собственным корреспондентом Центрального телевидения СССР в Афганистане, в 1992—1994 годы являлся руководителем военного отдела РГТРК «Останкино».

По инф. rosbalt.ru

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